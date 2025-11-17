Italia tutto sul sorteggio del playoff | come funziona le possibili avversarie e dove si giocherà

Gli Azzurri parteciperanno per la terza volta di fila allo spareggio per accedere ai Mondiali: ecco le due squadre che potrebbe incrociare L’Italia crolla nel secondo tempo contro la Norvegia e legittima la qualificazione diretta ai Mondiali della squadra di Haaland e Nusa, che hanno disposto a proprio piacimento degli Azzurri nella ripresa. La squadra di Gattuso, come già ormai ampiamente noto, dovrà passare dai playoff per sperare di tornare nella competizione al terzo tentativo. Dopo due sconfitte agli spareggi, prima contro la Svezia e poi in semifinale con la Macedonia del Nord, torna così l’incubo di fallire nuovamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, tutto sul sorteggio del playoff: come funziona, le possibili avversarie e dove si giocherà

