Italia qual è la qualità della vita nelle città? Milano al primo posto
Dall’indagine svolta da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, Milano risulta la città italiana con la migliore qualità della vita. Il capoluogo lombardo, però, si posiziona all’ultimo posto per reati e sicurezza. QUALITÀ DELLA VITA IN ITALIA – È giunta alla 27esima edizione l’indagine svolta da ItaliaOggi e Ital Communications in . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
