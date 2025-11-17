Italia-Norvegia 1-4 Gattuso chiede scusa ai tifosi

Tutto come previsto: la Norvegia va al Mondiale e l’Italia ai playoff. Nello scontro diretto di San Siro, gli Azzurri del ct Rino Gattuso durano un tempo, poi crollano nella ripresa perdendo per 4-1 sotto i colpi di Nusa e di uno scatenato Haaland, autore di una doppietta in due minuti. Per il fenomeno scandinavo sono 32 gol in 20 partite giocate, un ruolino incredibile. Di Strand Larsen il poker in pieno recupero. Non basta all’Italia il terzo gol in quattro partite di Pio Esposito, che nel primo tempo illude tutto lo stadio. Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi, ripartire da primo tempo”. “Dobbiamo prima di tutto chiedere scusa ai tifosi, perché 4-1 è un risultato pesante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

