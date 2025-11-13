Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Je’Von Evans vuole mettere fine alla leggenda: “Metterò fine alla carriera di John Cena” zonawrestling.net
La giacca da uomo: guida completa. mondou.it
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrano il primo mese di vita della piccola Clarita donnemagazine.it
Uomini e Donne, Tina Cipollari a Verissimo parla dell'abbraccio a Gemma Galgani poi chiosa: ''Non troverà ... comingsoon.it
Il Papa a pranzo con i poveri e una cinquantina di trans, nel segno di Bergoglio. “Ma davvero il Vaticano ci ... secoloditalia.it
Volley maschile, Rubicone schiaccia 3-0 la Sios Novavetro cesenatoday.it
Serve un piano per le nuove generazioni: così si ferma l’inverno demografico
La politica dei bonus finanziati anno per anno è insufficiente e ci vorranno decenni perché i frutt... ► lastampa.it
Sommer Inter, nessun margine per il rinnovo: svelata la posizione di Marotta
di Redazione Inter News 24Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco... ► internews24.com
Noi, pazzi per questo tennis. Tutti in piedi davanti a Sinner
Mi piace dividere questo pezzo in due parti. Quella prima dell’incontro dove parlare di tennis e q... ► lastampa.it
Italia nella morsa del maltempo: danni a Genova, Massa, Carrara e in Friuli
AGI - L'Italia inizia la settimana contando i danni dovuti a un'ondata di maltempo che ha colpito e... ► agi.it
Giovane detenuto tenta il suicidio alla Dozza: salvato dalla polizia penitenziaria
Un detenuto di 23 anni è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria dopo aver tentato ... ► bolognatoday.it
A Milano una serata per Pasolini tra musica e versi
Nella cornice dell’Atelier Musicale, XXXI edizione, Milano dedica una serata intensa alla memoria d... ► sbircialanotizia.it
Incidenti stradali: maglia nera a Bergamo, Varese e Mantova
I DATI. Secondo l’Istat in Lombardia i sinistri cresciuti in un anno in otto province su 12: in tot... ► ecodibergamo.it
Box Office ITALIA | Now You See Me 3 vince il weekend italiano
Il film L’illusione Perfetta – Now You See Me 3 ha vinto il Box Office ITALIA nel suo weekend d’eso... ► universalmovies.it
Alfonsino, dall’asporto al tavolo: l’app si allarga alla città
La trasformazione digitale delle nostre abitudini quotidiane compie un passo in più: un servizio di... ► sbircialanotizia.it
La tragedia della medaglia d’oro olimpica: sport in lutto
La tragedia della medaglia d’oro olimpica: sport in lutto – Malore improvviso e dolore nel mondo de... ► tvzap.it
La sfida della superintelligenza: sviluppare l'IA senza perderne il controllo
“In America ci sono più leggi sui sandwich che sull’IA. L’industria è completamente non regolamenta... ► repubblica.it
Piccoli comuni, nuovo bando a sostegno delle imprese
"Dal 24 novembre, e fino a esaurimento risorse, le imprese dei piccoli comuni dell'entroterra potr... ► genovatoday.it
Nano Banana arriva in Now Brief per gli smartphone Samsung con Galaxy AI
Dentro il riepilogo di Now Brief vengono suggerite delle foto da modificare, tramite prompt predefi... ► dday.it
Dopo lo straordinario spettacolo alla Torre del Baradello, torna Piergiorgio Milano con due spettacoli molto particolari
Dopo lo straordinario spettacolo Au bout des doigts, con le due repliche il 25 e 27 luglio scorso ... ► quicomo.it
Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 5, Blues Boys sempre frenato
La Spezia, 16 novembre 2025 – Amatori Per Lucio a suon di gol contro il Gs Pozzuolo per tenere il p... ► sport.quotidiano.net
Colleferro | Artena | Valmontone. Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri nel weekend. Due denunce per patente falsa e guida in stato di ebbrezza alcolica
Cronache Cittadine COLLEFERRO | ARTENA | VALMONTONE – Il fine settimana appena trascorso ha visto i... ► cronachecittadine.it
Veneto, Zaia non scioglie la riserva sul suo futuro: “Io in Parlamento? Solo discussioni di fantasia”
Il governatore uscente del Veneto, che si è detto pronto a sostenere il candidato del centrodestra,... ► ildifforme.it
Chieti celebra il “Premio Roberto D’Orazio” al Caffè Vittoria: riconoscimenti a eccellenze culturali, artistiche e sociali
Si è svolta mercoledì 13 novembre nella storica cornice del Gran Caffè Vittoria di Chieti la cerim... ► chietitoday.it
Scontro tra due auto: conducente estratto dai vigili del fuoco
Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pordenone. È success... ► pordenonetoday.it
Cinque pizze, sedici persone e un telefono acceso: il video che racconta molto più di quanto pensiamo
Abbiamo assistito ad una scena che potremmo spostare ovunque, perché purtroppo non appartiene solo ... ► sbircialanotizia.it
All's Fair, la serie che voleva essere femminista e finisce per essere solo brutta
Brutta è brutta. Ma non di quella bruttezza che fa il giro e alla fine diventa ipnotica. Purtroppo,... ► ilfoglio.it
La Gruppo Mascio fa il colpo contro Scafati: vittoria 95 93 all’overtime
Dopo il successo di Rieti, arriva la seconda vittoria consecutiva per la Blu Basket Bergamo che in ... ► bergamonews.it
Coni, la premiazione delle benemerenze sportive
Arezzo, 17 novembre 2025 – Il 22 novembre, alle 18, nella sala dei Grandi della Provincia di Arezzo... ► lanazione.it
Si perdono nel bosco tra la nebbia, paura per un uomo e quattro adolescenti: task force per salvarli
Un'escursione pomeridiana intrapresa da cinque persone provenienti da Rimini, un adulto e quattro ... ► riminitoday.it
La denuncia di Tusk: "Ordigno su tratta Varsavia Lublino, è sabotaggio"
Continua la pioggia di fuoco sull'Ucraina. I russi hanno condotto raid nella regione di Odessa, colp... ► ilgiornale.it
Bianca Balti concorrente del GF Vip? Lei risponde e punzecchia Alfonso Signorini (per sbaglio)
Nel marasma che vortica intorno a una prossima edizione del Grande Fratello Vip iniziano a farsi pi... ► dilei.it
Decine di volontari ripuliscono la spiaggia di San Giuliano, raccolti 80 chili di rifiuti
Si è conclusa con successo la mattinata di clean-up promossa e organizzata da Be Kind To - Aps, as... ► riminitoday.it
“Milioni di italiani non ce l’hanno!”. Situazione drammatica: cosa succede
Il numero di automobili che circolano in Italia senza copertura assicurativa ha superato la soglia ... ► thesocialpost.it
Italia Norvegia 1 4, il commento di Gattuso: “Avrei preferito essere preso a pallonate. Ma così …”
Gennaro Gattuso, C.T. dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il cappotto (1-4) subito da... ► pianetamilan.it
Ancora aumenti alla pompa dei prezzi della benzina. Diesel ai massimi dal 15 marzo
Ancora in aumento i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa, con nuovi movimenti al rialzo ... ► iltempo.it
Il giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La camera di consiglio
Oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece ... ► quicomo.it
Dopo dieci anni Albertina Soliani lascia la presidenza dell'Istituto Cervi
L'ex senatrice Albertina Soliani lascia, dopo dieci anni, la presidenza dell'Istituto Alcide Cervi... ► parmatoday.it
Sicurezza ad ogni passo: JV International, soluzioni affidabili per ogni professione
JV International Srl, azienda internazionale con due sedi in Italia, a Verona e Tavernerio, ad Hong... ► atomheartmagazine.co
Libano, Israele spara sull'Unifil e diffonde l'ennesima assurda giustificazione: "Colpa del maltempo", una storia di violazioni sistematiche
La scusa del "maltempo" per giustificare l'attacco ai caschi blu è l'insulto finale. È la dimostra... ► ilgiornaleditalia.it
Calcio Uisp: giornata nera per il Real Chiappa, k.o con Alinò e Ms Costruzioni
La Spezia, 17 novembre 2025 – La legge del più forte: la mette in pratica la Locanda Alinò che pieg... ► sport.quotidiano.net
“Ma è davvero lui?”. La foto che fa esplodere i social
Un semplice messaggio pubblicato sui social da Daniele Capezzone è bastato per scatenare un’ondata ... ► thesocialpost.it
Il baratro salariale: ecco perché in Italia la parità retributiva è un miraggio
Gender gap, nonostante qualche progresso, perdiamo 24 posizioni nel mondo e precipitiamo all’85° po... ► lastampa.it
Perla e Greta, un legame che continua a stupire
Perla e Greta, un legame che continua a stupire Una storia intensa che evolve verso una nuova armon... ► bollicinevip.com
Comolli preoccupato dal calo di rendimento di questi quattro bianconeri: ha chiesto ha Spalletti di provare a invertire la rotta. Il retroscena
di Redazione JuventusNews24Comolli è preoccupato dal calo tecnico e di valore di Thuram, Gatti, Camb... ► juventusnews24.com
Criscitiello: “Conte in crisi, serve chiarimento con De Laurentiis”
Criscitiello: “Conte in crisi, serve chiarimento con De Laurentiis” Nel pieno della pausa e della t... ► forzazzurri.net
Zelensky in Francia, Macron: ‘nostra industria di armamenti al servizio dell’Ucraina’
Quella di oggi è la nona visita in Francia del presidente ucraino dall'inizio della guerra nel febbr... ► imolaoggi.it
La foto dell’esplosione di una stella che sta riscrivendo le leggi del cosmo
Osservare una supernova non è una novità assoluta, ma la curiosa forma ovale ha sopreso gli astrofi... ► repubblica.it
Il valore del tempo: come sfruttare al meglio ogni momento
Il tempo è un bene prezioso e ogni momento conta. Nella vita frenetica di oggi, spesso ci si sente ... ► sbircialanotizia.it
Rifiuti plastici e scarti edili bruciati in una cava: l'area scoperta con il drone, scatta il sequestro
Proseguono i controlli dei carabinieri forestali sul territorio barese, per contrastare i reati le... ► baritoday.it
Napoli, non è prevista nessuna visita di De Laurentis a Castel Volturno
Napoli, non è previsto l’arrivo di De Laurentiis a Castel Volturno Dopo la sosta del campionato, il... ► forzazzurri.net
Giorgio Metta (IIT): “Entro cinque anni avremo umanoidi nelle fabbriche”
Con il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta, abbiamo parlato d... ► repubblica.it
Anticipazioni un posto al sole dal 24 al 28 novembre 2025
Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in programmazione dal 24 al 28 novembre 2025 off... ► jumptheshark.it
Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 18 novembre 2025
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno,... ► tpi.it
“Che bello”. Ilary Blasi, la lieta notizia arrivata così
L’annuncio pieno di gioia di Ilary Blasi. La lieta notizia ha raggiunto i fan e ha riportato la con... ► caffeinamagazine.it
Come la stabilità non meritata ha ucciso il recapito di Poste Italiane
Poste Italiane tra cinismo e opportunismo: il settore del recapito soffocato da una cultura interna... ► puntomagazine.it
Premio Empedocle in memoria di Paolo Borsellino: sabato la cerimoni di consegna dei riconoscimenti
Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, l’economista Giancarlo Pallavicini, il medi... ► agrigentonotizie.it
Se l’innovazione sulla Terra si conquista nello spazio
Dobbiamo imparare a comprendere con sempre maggiore chiarezza quanto il tema dello spazio sia oggi ... ► lastampa.it
MotoGP, promossi e bocciati del 2025. I Marquez e Bezzecchi al top; Bagnaia e Martin i flop
Il Mondiale di MotoGP 2025 è definitivamente terminato nella giornata di domenica 16 novembre. Ora ... ► oasport.it
Trattate Alberto Trentini come fosse vostro figlio (e riportatelo a casa)
Sabato scorso, il 15 novembre, è stato un penoso anniversario: un anno da quando il nostro connazio... ► lastampa.it
Presentata la prima Running Cup Maceratese, domenica 30 novembre si corre nella città dei bottari
Domenica 30 novembre la città ospita la prima edizione della 10 km su strada, con premi speciali pe... ► puntomagazine.it
Yildiz Juventus, contatto con la Turchia: nelle ultime ore il club ha provato ad anticipare il suo rientro come Calhanoglu, no secco da Istanbul. Il motivo
di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus, la Turchia nega il rientro anticipato: il semaforo rosso... ► juventusnews24.com
Ora legale permanente arriva in Parlamento, potrebbe diventare legge. Favorevole o contrario?
La possibilità di mantenere l’ora legale per tutto l’anno non è più soltanto una proposta tecnica, ... ► orizzontescuola.it
Cancellare il taglio dell’Irpef per i più ricchi. Ora a chiederlo non è la sinistra, ma Gasparri
Due emendamenti alla manovra firmati dal capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri propongono di... ► fanpage.it
Tina morta nello schianto sulla Domiziana, si stringe il cerchio sul pirata della strada
Si stringe il cerchio sul pirata della strada che è fuggito dopo aver provocato un incidente nei p... ► casertanews.it