Italia Gattuso | Chiedo scusa ai nostri tifosi risultato pesante dopo un primo tempo buono

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la netta sconfitta – per 4-1 – contro la Norvegia. Queste le sue parole: “Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica”. Secondo Gattuso in cosa è mancata l’Italia?. “Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

