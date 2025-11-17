Istituto Cervi Albertina Soliani lascia la presidenza dopo 10 anni | Sono stati un regalo
L’ex senatrice: “E’ stato un tempo di arricchimento culturale e umano, di passione democratica. Casa Cervi resta una luce che dà fiducia per il futuro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli interventi del convegno “La stagione reggiana dell’Aventino. Il 1924–1925 a Reggio Emilia” ospitato dall'Istituto Cervi. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 10 anni Soliani lascia la presidenza dell'Istituto Cervi - Dopo dieci anni termina la presidenza di Albertina Soliani, già senatrice, alla presidenza dell'istituto 'Alcide Cervi': domani l'assemblea dei soci rinnoverà i suoi organismi per il prossimo triennio ... Segnala ansa.it
Istituto Cervi, Albertina Soliani lascia la presidenza: "Che resti un luogo strategico per la democrazia" - S’avvia verso la fine il mandato di presidente dell’Istituto Cervi di Gattatico per Albertina Soliani, figura iconica e anima dell’istituto stesso. ilrestodelcarlino.it scrive
Soliani: “Governo non si presenta a Casa Cervi” - Se il Governo non ci pensa, non è in grado, non riesce a venire a Casa Cervi, come fa a rappresentare la storia di ... Scrive ilfattoquotidiano.it