Isola del Liri becca un terno e vince 10mila euro
Il Lazio torna protagonista di una serie di vincite significative al Lotto. Nei concorsi di venerdì 14 e sabato 15 novembre 2025, come riportato da Agipronews, nella regione sono stati assegnati premi per un totale di 70.300 euro.La fortuna arriva a Isola del LiriTra le vincite di maggior rilievo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
sabato 22 novembre Beat c/o Grey Club (isola liri - fr) - facebook.com Vai su Facebook
Terno d’Isola, rivolta per la sicurezza: “Ora dovete ripulire questo paese” - Terno d’Isola (Bergamo), 3 settembre – Sindaco Sala, l’incubo è finito. Si legge su ilgiorno.it
Omicidio Terno d’Isola, i vicini di Sharon: “Mai sentiti litigare, erano una coppia tranquilla” video - C’è incredulità e sgomento a Terno d’Isola tra coloro che abitano a pochissimi passi dalla casa di via Merelli in cui Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra ... Da bergamonews.it
A Terno d’Isola una targa per Sharon Verzeni. Bgnews le ha dedicato un podcast: come ascoltarlo video - Nella notte che separa martedì 29 da mercoledì 30 luglio, ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Sharon Verzeni. bergamonews.it scrive