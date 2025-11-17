Inter Milan novità da Milanello su Rabiot e Gimenez | cosa filtra sul derby

Inter News 24 Inter Milan, le ultime in vista della tredicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati nel derby a San Siro. I dettagli. Nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, noto per la sua gestione meticolosa e attenta della squadra, le luci a Milanello non si sono spente. La voglia di recuperare e mettersi a disposizione in vista della ripresa degli allenamenti, prevista per domani pomeriggio, ha spinto due elementi chiave a lavorare individualmente: Adrien Rabiot e Santiago Gimenez. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, il Milan sta vedendo la fine del tunnel dell’emergenza infortuni, un fatto che solleva il morale del Direttore Sportivo Igli Tare e del suo staff. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, novità da Milanello su Rabiot e Gimenez: cosa filtra sul derby

