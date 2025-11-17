Inter-Milan alla francese Riecco Thuram e Rabiot L’uomo in più per Chivu e il cavallo pazzo di Max

Via i cerotti. Finalmente. Marcus Thuram e Adrien Rabiot scaldano i motori in vista del rientro. Il derby di domenica alle 20.45 nel mirino. E magari dal primo minuto. Per loro, durante la sosta, non c’è stato bisogno di incrociare le dita. Sono rimasti entrambi in Italia, risparimati dalla convocazione di Didier Deschamps con la Francia. Thuram aveva già riassaggiato il campo prima della sosta, dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato in Inter-Slavia Praga dell’ormai lontano 30 settembre. Una ventina di minuti di rodaggio nel finale della partita con il Kairat, poi copia e incolla in campionato con la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

