Inter-Milan alla francese Riecco Thuram e Rabiot L’uomo in più per Chivu e il cavallo pazzo di Max
Via i cerotti. Finalmente. Marcus Thuram e Adrien Rabiot scaldano i motori in vista del rientro. Il derby di domenica alle 20.45 nel mirino. E magari dal primo minuto. Per loro, durante la sosta, non c’è stato bisogno di incrociare le dita. Sono rimasti entrambi in Italia, risparimati dalla convocazione di Didier Deschamps con la Francia. Thuram aveva già riassaggiato il campo prima della sosta, dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato in Inter-Slavia Praga dell’ormai lontano 30 settembre. Una ventina di minuti di rodaggio nel finale della partita con il Kairat, poi copia e incolla in campionato con la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
? Albertini frena sulla Roma: “Giallorossi dietro a Inter, Milan e Napoli per lo scudetto” https://www.pagineromaniste.com/albertini-frena-sulla-roma-giallorossi-dietro-a-inter-milan-e-napoli-per-lo-scudetto/ - facebook.com Vai su Facebook
?Da #Lautaro e #Barella a #Calhanoglu: i 10 bomber dell’ #Inter che hanno già fatto male al #Milan Vai su X
Inter-Milan alla francese. Riecco Thuram e Rabiot. L’uomo in più per Chivu e il cavallo pazzo di Max - Oltre un mese d’assenza per il centrocampista a causa di una lesione al polpaccio . Lo riporta msn.com
Milan, riecco Rabiot: punta ad una maglia da titolare nel derby, le ultime - Il francese tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri e secondo La Gazzetta dello Sport ci sarà già nel derby contro ... Riporta msn.com
Inter-Milan, Rabiot torna ad allenarsi in gruppo a inizio settimana - Il Milan dovrebbe recuperare il francese che è fermo ormai da settimane e si prepara a rientrare per la sfida contro i nerazzurri ... Segnala msn.com