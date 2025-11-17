Insieme sempre e fino alla fine addio alle indimenticabili gemelle Kessler | Ellen e Alice non volevano più vivere video

Si chiude un’epoca. Finisce un mondo (non solo televisivo). E va detto addio a un intero universo tributato all’immaginario: le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni, protagoniste indiscusse della storia del varietà e dell’era della televisione in bianco e nero. Le mitiche sorelle bionde che a lungo hanno stregato i telespettatori italiani imponendo un prototipo di star televisiva decisamente lontano dagli stereotipi dell’epoca al momento del loro esordio e dell’esplosione del loro successo, sarebbero morte oggi a Monaco grazie ad un doppio suicidio assistito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Insieme sempre e fino alla fine, addio alle indimenticabili gemelle Kessler: Ellen e Alice “non volevano più vivere” (video)

