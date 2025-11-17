Infortunio Vlahovic | l’esito degli accertamenti svolti nel pomeriggio al J Medical Le sue condizioni in vista di Fiorentina Juve ecco cosa filtra
di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: ecco l’esito degli accertamenti svolti questo pomeriggio al J Medical. Le condizioni verso Fiorentina Juve. Un sospiro di sollievo. La Juventus e il suo tecnico, Luciano Spalletti, possono tirare una mezza boccata d’ossigeno. Gli accertamenti a cui si è sottoposto questo pomeriggio Dusan Vlahovic al J Medical hanno dato l’esito sperato ma la sua presenza per la supersfida di Firenze è tutt’altro che certa. L’esito del J Medical: sovraccarico, nessuna lesione. L’attaccante serbo è rientrato dal ritiro della sua nazionale, saltando precauzionalmente l’ultimo match contro la Lettonia a causa di un fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
