Infortunio Vlahovic arriva l’esito degli esami per la punta Ecco le indiscrezioni sull’attaccante bianconero

Calcionews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Vlahovic: Accertamenti positivi, ma la partecipazione alla sfida con la Fiorentina è incerta Un sospiro di sollievo per la Juventus e il suo allenatore Luciano Spalletti, dopo gli accertamenti medici a cui Dusan Vlahovic si è sottoposto questo pomeriggio al J Medical. Le prime notizie sembrano rassicuranti: il centravanti serbo ha evitato un infortunio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio vlahovic arriva l8217esito degli esami per la punta ecco le indiscrezioni sull8217attaccante bianconero

© Calcionews24.com - Infortunio Vlahovic, arriva l’esito degli esami per la punta. Ecco le indiscrezioni sull’attaccante bianconero

Scopri altri approfondimenti

infortunio vlahovic arriva l8217esitoInfortunio Vlahovic, arriva l’esito degli esami per la punta. Ecco le indiscrezioni sull’attaccante bianconero - Infortunio Vlahovic: Accertamenti positivi, ma la partecipazione alla sfida con la Fiorentina è incerta Un sospiro di sollievo per la Juventus e il suo allenatore Luciano Spalletti, dopo gli accertame ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Vlahovic Arriva L8217esito