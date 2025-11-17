Infortunio Diao c' è lesione | ecco l' esito degli esami dell' attaccante del Como

Il club sperava fosse solo un affaticamento: gli accertamenti hanno però rivelato un problema più serio al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infortunio Diao, c'è lesione: ecco l'esito degli esami dell'attaccante del Como

