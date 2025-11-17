Infortunio Cabal è iniziato il conto alla rovescia per il colombiano | nel mirino c’è quel big match Ecco quando potrebbe rientrare

Infortunio Cabal, l’esterno colombiano accelera i tempi di recupero: la Gazzetta riporta che potrebbe farcela per la Fiorentina, Spalletti lo aspetta. Arrivano notizie positive dall’infermeria della  Juventus  anche per  Juan Cabal. Se fino a pochi giorni fa il suo rientro sembrava più lungo rispetto a quello del compagno Lloyd Kelly, le ultime indiscrezioni rilanciate da  La Gazzetta dello Sport  cambiano lo scenario. Il difensore colombiano, fermo da oltre un mese,  viaggia verso il recupero  e non è escluso un suo impiego a sorpresa già alla ripresa del campionato. L’esterno ha lavorato intensamente alla  Continassa  anche nei giorni scorsi, insieme agli altri infortunati ( Bremer,  Kelly  e  Milik ), per smaltire l’infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

