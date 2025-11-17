Influenza a letto 1,7 milioni di italiani quando ci sarà il picco

Il numero di persone colpite da influenza negli ultimi 7 giorni sta aumentando: la curva ha visto un’impennata, con una salita dovuta ai 435mila casi registrati dall’osservatorio RespiVirNet. Secondo il report si tratta di una crescita, seppure ancora contenuta, rispetto alla settimana precedente. Si moltiplicano, quindi, i consigli degli esperti per contenere l’ epidemia, che dovrebbe raggiungere il picco a fine anno. Ma a preoccupare è anche la notizia del primo caso di influenza aviaria da ceppo H5N5, che ha interessato una persona. Influenza, casi in aumento. Con l’arrivo delle prime piogge consistenti, accompagnate da un calo delle temperature subito dopo la cosiddetta “estate di San Martino”, è cresciuto anche il numero di persone alle prese con l’ influenza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Influenza, a letto 1,7 milioni di italiani, quando ci sarà il picco

