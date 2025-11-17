Incidente tra tre veicoli in via Cerretese intervento di Pegaso e vigili del fuoco

CERRETO GUIDI – Un grave incidente stradale ha coinvolto tre auto oggi pomeriggio (17 novembre) a Cerreto Guidi, in Via Provinciale Cerretese. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando u na delle vetture coinvolte è uscita dalla carreggiata, finendo in una scarpata di tre metri e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso di raccolta delle acque. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, che hanno coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale sanitario. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo una donna ferita, garantendo in sicurezza l’area durante tutte le fasi dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it