Incidente tra tre veicoli in via Cerretese intervento di Pegaso e vigili del fuoco
CERRETO GUIDI – Un grave incidente stradale ha coinvolto tre auto oggi pomeriggio (17 novembre) a Cerreto Guidi, in Via Provinciale Cerretese. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando u na delle vetture coinvolte è uscita dalla carreggiata, finendo in una scarpata di tre metri e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso di raccolta delle acque. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, che hanno coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale sanitario. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo una donna ferita, garantendo in sicurezza l’area durante tutte le fasi dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scopri altri approfondimenti
INCIDENTE | Scontro tra tre veicoli sulla Statale 283 a San Marco Argentano: almeno tre feriti. Viabilità interrotta. #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Incidente: tre auto coinvolte, una precipita per tre metri nella scarpata. Ferita una donna - Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorritori del 118 ... Si legge su msn.com
Incidente all’alba, auto urta due veicoli parcheggiati e si ribalta: conducente in ospedale - Bloccato nell'abitacolo, è stato estratto dai Vigili del fuoco Questa mattina, poco dopo le ore 5, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via degli Oleandri a Senigallia per un grave incidente stradal ... Lo riporta youtvrs.it
Incidente in A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante: migliora uno dei tre feriti gravi - Rimangono molto gravi, sebbene nella loro stabilità, le condizioni di due dei tre giovanissimi ricoverati al San Martino di Genova dopo l’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco ... Lo riporta ilsecoloxix.it