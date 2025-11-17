Incidente stradale a Campagna il gioielliere Sabato Mele muore a 45 anni | i funerali a Pontecagnano

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 45enne vittima di un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Lascia moglie e figlia. I funerali domani, martedì 18 novembre, alle ore 9,45 nella Chiesa dell'Immacolata Concezione di Pontecagnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

