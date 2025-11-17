Incidente stradale a Campagna il gioielliere Sabato Mele muore a 45 anni | i funerali a Pontecagnano
Il 45enne vittima di un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Lascia moglie e figlia. I funerali domani, martedì 18 novembre, alle ore 9,45 nella Chiesa dell'Immacolata Concezione di Pontecagnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente stradale a Campagna, il gioielliere Sabato Mele muore a 45 anni: i funerali a Pontecagnano - I funerali domani, martedì 18 novembre, alle ore 9,45 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di ... Riporta fanpage.it
Campagna: morto in un incidente sulla A2, lutto per la morte di Vincenzo Mele - L’impatto, descritto come violentissimo, ha disarcionato Mele sull’asfalto, lasciandolo gravemente ferito. Si legge su infocilento.it
Incidente in A2 nei pressi di Campagna: muore motociclista - Un gravissimo incidente stradale si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 16 novembre, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Campagna. Segnala infocilento.it