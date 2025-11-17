Incidente Milano la Mercedes Classe G proposta online per il noleggio senza carta di credito

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei mesi scorsi il Suv Mercedes Classe G 63 Amg Stronger Than Time Edition veniva proposto abitualmente per il noleggio su alcuni gruppi specializzati sui social network. Ecco quali erano le condizioni proposte e come è possibile che un ragazzo di 20 anni (sprovvisto della patente) si trovasse al volante di una supercar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

