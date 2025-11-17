Incidente a Torino San Donato | donna investita da un' auto trasportata in ospedale

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 novembre 2025, in via San Donato a Torino. All'altezza del supermercato Carrefour Market, nel tratto compreso tra gli incroci con via Balbis e via Saccarelli, un'italiana di 90 anni è stata investita da un'auto. Il conducente della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Torino San Donato: donna investita da un'auto, trasportata in ospedale

