In uno studio dell' università dell' Aquila il pericolo per cose e persone lungo il fiume Pescara in caso di alluvione

Uno lo studio della facoltà di Ingegneria dell'università dell'Aquila mette nero su bianco il pericolo per cose e persone lungo il fiume Pescara in caso di alluvioni.A farlo sapere è il Forum H2O che commenta così: «Ricorso al Tar contro i vincoli è un'irresponsabile operazione di distrazione da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scopri altri approfondimenti

#UniPaPeople La prof.ssa , Prorettrice al Diritto allo Studio e all’Innovazione dei Processi di Apprendimento e Presidente del Teaching Learning Centre (CIMDU) dell’Università di Palermo ha ricevuto il - facebook.com Vai su Facebook

In uno studio dell'università dell'Aquila il pericolo per cose e persone lungo il fiume Pescara in caso di alluvione - Il Forum H2O: "Ricorso al Tar contro i vincoli è un'irresponsabile operazione di distrazione da rischi concreti per la vita delle persone e per i danni alle cose" ... Riporta ilpescara.it

Pescara: in uno studio dell’Università de L’Aquila il serio pericolo in caso di alluvioni, la denuncia del Forum H2O - Alluvioni: uno studio della facoltà di ingegneria dell'università dell'Aquila mette nero su bianco il pericolo per cose e persone lungo il fiume Pescara. Come scrive rete8.it