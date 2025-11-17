In una scuola studente ferito da materiale staccato dal tetto | intervento dei vigili del fuoco e controlli sull’edificio

Orizzontescuola.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio uno studente di una scuola primaria, in provincia di Firenze, è stato colpito da una porzione di guaina catramata staccatasi dal tetto a causa di una folata di vento. L’episodio si è verificato poco prima delle 14:40. Il minore ha subito una lieve abrasione dell’epidermide, senza ulteriori conseguenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Alternanza scuola-lavoro, studente ferito: indagine ministeriale. Tanti gli aspetti da chiarire. La protesta degli studenti - lavoro: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto l’avvio di una indagine scolastica per accertare ... ilmessaggero.it scrive

Incendio a scuola: dal Comune 100 euro a ogni studente per ricomprare il materiale andato perso - 400 euro per aiutare le famiglie dei ragazzi della media Tasso che si sono visti danneggiati materiale didattico ed effetti personali ... Lo riporta msn.com

Rieti, alternanza scuola-lavoro: «Studente ferito soccorso solo all'arrivo del padre» - Rimangono delicate le condizioni del 17enne reatino, Samuele Mariantoni, vittima di un incidente sul lavoro nell’attività del progetto didattico di alternanza scuola- Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Studente Ferito Materiale