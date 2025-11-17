In una scuola studente ferito da materiale staccato dal tetto | intervento dei vigili del fuoco e controlli sull’edificio
Nel primo pomeriggio uno studente di una scuola primaria, in provincia di Firenze, è stato colpito da una porzione di guaina catramata staccatasi dal tetto a causa di una folata di vento. L’episodio si è verificato poco prima delle 14:40. Il minore ha subito una lieve abrasione dell’epidermide, senza ulteriori conseguenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
