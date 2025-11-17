Il centrocampista della Roma si emoziona parlando dell’importanza della formazione e l’informazione nel primo soccorso: “Vorrei fosse la legge di Astori, Giani e gli altri” È passato meno di un anno da quel maledetto primo dicembre in cui la vita di Edoardo Bove è cambiata. C’è stata la paura, la ripresa, la consapevolezza, ora l’azione. Che non passa ancora per un pallone recuperato, un lancio o un inserimento in area. Ma per qualcosa di molto più importante, che davvero può cambiare la vita anche di altre persone. In questi minuti è stata presentata nell’Aula Convegni del Senato la ‘legge Bove’, un disegno – voluto dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda – che va appunto a insistere sulla formazione obbligatoria per diverse categorie professionali sul primo soccorso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - In Senato presentata la legge sul primo soccorso, la commozione di Bove: “Non tiriamoci indietro”