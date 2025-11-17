IN PIENO RECUPERO IL VANTAGGIO DEL SAN MARINO Maceratese beffata La trasferta è amara

san marino 2 maceratese 1 SAN MARINO: Meli, Shiba, Brighi (5’ st Barsi), Ale, Pericolini, Lecchi, Useini, Gulinatti, Visconti (43’ st Di Palma), Stickler (18’ st Moriano), Gasperoni (27’ st Merlonghi). All: Melgrati MACERATESE: Gagliardini, Perini (16’ st Lorenzi), Ciattaglia, Mastrippolito (30’ st Cirulli), Morganti, De Angelis, Sabbatini (30’ st Vanzan), Ambrogi (16’ st Marchegiani), Marras, Neglia (12’ st Gagliardi), Osorio. All: Possanzini Arbitro: Omar Michele Zampieri di Rovigo Reti: Shiba 1’ st, Ciattaglia 34’ st, Moriano 45+2’ st Note: spettatori 100 circa. Ammoniti Gulinatti, Gasperoni È fatale la trasferta in Emilia-Romagna per la Maceratese che perde 2 a 1 in pieno recupero al Calbi di Cattolica nello scontro diretto con il San Marino, che opera il sorpasso in classifica ai biancorossi che rimangono appena sopra la zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

