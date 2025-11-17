In auto coi bambini e oltre 7 chili di droga | coppia arrestata al molo di sbarco di Villa San Giovanni

17 nov 2025

Oltre sette chili di droga sono stati intercettati dai carabinieri nell’ambito delle attività per la prevenzione e la repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.I dettagliLa scoperta è stata fatta dai militari della compagnia di Villa San Giovanni dopo un controllo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

in auto coi bambini e oltre 7 chili di droga coppia arrestata al molo di sbarco di villa san giovanni

In auto coi bambini e oltre 7 chili di droga: coppia arrestata al molo di sbarco di Villa San Giovanni

