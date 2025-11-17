Impegno Usa a lungo termine e guerra civile | ecco cosa può succedere dopo la caduta di Maduro

" Non posso dirvi cosa farò, ma ho già deciso ". Negli scorsi giorni si è espresso così Donald Trump sulla possibilità di un attacco militare contro il Venezuela il cui fine ultimo non è del tutto chiaro. A confondere ancora di più le acque, il mercuriale Trump ha poi dichiarato nelle scorse ore che ci potrebbero essere dei colloqui con Maduro. " Vedremo come va. Vogliono parlare ", ha detto il tycoon. Il New York Times ha però sottolineato che la Casa Bianca starebbe andando nella direzione di un'escalation. A riprova di ciò l'arrivo nella regione della portaerei Gerald R. Ford e l'annuncio da parte del capo del dipartimento della Difesa Pete Hegseth dell'operazione "Southern Spear" per reprimere i narcoterroristi " nel nostro emisfero e proteggere la nostra Patria dalla droga che sta uccidendo il nostro popolo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

