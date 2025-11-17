Il Volo canta l’Inno di Mameli prima del trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 – IL VIDEO

Il Volo ha aperto la finale delle ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena di Torino, intonando l’Inno di Mameli davanti pubblico. Il tiro ha scaldato così il prepartita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il Volo prosegue il tour europeo con 13 tappe nelle principali capitali, prima del ritorno in America Latina a marzo 2026 e del tour nei palasport italiani previsto per dicembre 2026. L'articolo Il Volo canta l’Inno di Mameli prima del trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 – IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

