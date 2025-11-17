Il Volley Bergamo 1991 torna a vincere | 3-0 a Monviso è il secondo successo stagionale

Il Volley Bergamo 1991 torna a vincere. Dopo sette sconfitte consecutive, di cui tre al tiebreak, le rossoblù centrano il secondo successo stagionale in trasferta sul campo di Monviso Volley a Villafranca, in Piemonte. Si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella in casa contro San Giovanni in Marignano, unica ancora dietro a Bergamo in classifica. La squadra di coach Parisi si ritrova incisiva in battuta, efficace in difesa e a muro e manda Kipp ad affondare il colpo al punto da conquistare anche il titolo di MVP di giornata. Il tutto nonostante l’infortunio dell’ultimo minuto alla caviglia destra che ferma Monique Strubbe: nel sestetto titolare entra così Denise Meli, già brillante contro Perugia nell’infrasettimanale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Volley Bergamo 1991 torna a vincere: 3-0 a Monviso, è il secondo successo stagionale

