Il vertice Italia-Uk trasloca da Napoli a Roma
Il bilaterale Esteri e Difesa - nella formula?2+2? - tra Italia e Uk «trasloca» da Napoli a Roma. La decisione è stata adottata ieri in tarda serata - di comune. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
