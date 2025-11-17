Il turtleneck è nella sua trend era | quest’autunno è il capo perfetto ed è TikTok approved

C’è un momento, ogni autunno, in cui capisci che l’estate è ufficialmente finita: non quando iniziano le zucche da Starbucks, ma quando tiri fuori quel dolcevita dal cassetto. Il turtleneck è tornato. Ed è un mood. È “I’ve got my life together” ma anche “non parlatemi, sto ascoltando Lana Del Rey e riflettendo”. Se pensavi che il turtleneck era basic, questo autunno te ne ricrederai (perché è tornato in trend). Negli ultimi anni, questo basic tranquillo è diventato la base di ogni outfit TikTok-approved: da quello clean girl con orecchini d’oro e capelli tirati, a quello artsy con maxi coat e cuffie vintage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

