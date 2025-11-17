Il tumore non regredisce dopo la diagnosi mi sono annullata del tutto Al mio funerale voglio le musiche di George Gershwin e Annie Lennox | così Enrica Bonaccorti

Per la prima volta da quando ha annunciato di avere un tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti è tornata in tv e lo ha fatto a Verissimo, concedendo una lunga intervista a Silvia Toffanin durante la quale ha rivelato come ha vissuto gli ultimi mesi, dalla scoperta della malattia alla reazione di chiusura al mondo (“ sono stata assente a me stessa ”) fino alla decisione di uscire allo scoperto. Un racconto sincero e privo di retorica e pietismo, in pieno stile Bonaccorti, nel quale non sono mancati l’ironia ( “sto bene con questi capelli finti? ”, ha detto indicando la parrucca) e momenti più intensi, come quando ha annunciato di aver già provveduto al testamento e dato le indicazioni per il funerale, pensando persino ai canti da far eseguire durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

