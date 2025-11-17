Il tour d' Europa di Zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea

Ilfoglio.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky ieri è arrivato in Grecia, prima tappa di una serie di incontri nell'Ue. Ad Atene è stato firmato un accordo per la fornitura urgente di gas, dopo la distruzione delle infrastrutture di produzione ed estrazione da parte degli attacchi della Russia. Oggi il presidente ucraino sarà a Parigi per incontrare Emmanuel Macron. Sono attesi annunci legati alla fornitura di aerei e altre capacità di difesa. Domani Zelensky sarà, invece, in Spagna. Tuttavia c'è malessere tra gli alleati europei per lo scandalo di corruzione che sfiora Zelensky. "Ho avvertito il presidente Zelensky fin dai primi giorni della sua presidenza – ancor prima che qualcuno pensasse che questa guerra su vasta scala sarebbe scoppiata – che una delle narrazioni chiave dei partiti russi e filorussi in Europa è che l'Ucraina indipendente è un'Ucraina corrotta", ha detto il premier polacco, Donald Tusk, sabato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il tour d europa di zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea

© Ilfoglio.it - Il tour d'Europa di Zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea

Contenuti che potrebbero interessarti

tour d europa zelenskyIl tour d'Europa di Zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea - Ma c'è malessere tra gli alleati europei per lo scandalo di corruzione che lo sfiora ... Secondo ilfoglio.it

tour d europa zelenskyIl tour di Zelensky per gli aiuti e il patto con Macron - Tre capitali, tre tipologie di aiuti differenti in vista di un inverno che si preannuncia durissimo. Lo riporta ansa.it

tour d europa zelenskyTour di Zelensky per gas e difesa. I russi avanzano - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Tour di Zelensky per gas e difesa. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tour D Europa Zelensky