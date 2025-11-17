Il tour d' Europa di Zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea
Volodymyr Zelensky ieri è arrivato in Grecia, prima tappa di una serie di incontri nell'Ue. Ad Atene è stato firmato un accordo per la fornitura urgente di gas, dopo la distruzione delle infrastrutture di produzione ed estrazione da parte degli attacchi della Russia. Oggi il presidente ucraino sarà a Parigi per incontrare Emmanuel Macron. Sono attesi annunci legati alla fornitura di aerei e altre capacità di difesa. Domani Zelensky sarà, invece, in Spagna. Tuttavia c'è malessere tra gli alleati europei per lo scandalo di corruzione che sfiora Zelensky. "Ho avvertito il presidente Zelensky fin dai primi giorni della sua presidenza – ancor prima che qualcuno pensasse che questa guerra su vasta scala sarebbe scoppiata – che una delle narrazioni chiave dei partiti russi e filorussi in Europa è che l'Ucraina indipendente è un'Ucraina corrotta", ha detto il premier polacco, Donald Tusk, sabato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
