Un accessorio che incarna alla perfezione romantico e ribelle, rétro e contemporaneo. È la borsa con le frange, emblema di libertà elegante che sa di sogni Western e vibrazioni bohémienne. Un accessorio dall’anima wild & folk, tornato con vigore sulle passerelle e nello streetstyle. Fashioniste e celebrity portano le frange nelle strade, dimostrando che ciò che sfila può (e sa) essere anche giornaliero. È l’accessorio cult del momento, quello che ogni appassionata di moda dovrebbe avere, il must have da possedere assolutamente nel proprio guardaroba. Aggiunge dinamismo a ogni outfit: le frange donano movimento e leggerezza, trasformando anche il più semplice dei look in un insieme ricercato e vivace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno della borsa con le frange L'idea perfetta per sorprendere a Natale