Il Regno di Babbo Natale non solo in Lapponia | a Vetralla l’ultima iniziativa per i bambini del Lazio

Il Natale, quest’anno, si vive da protagonisti nell’avventura più magica di sempre. A Vetralla, in provincia di Viterbo (a pochi passi da Roma) nasce L’Incantesimo di Mezzanotte, la prima esperienza immersiva natalizia in Italia in cui grandi e bambini entrano fisicamente dentro una storia e ne diventano i protagonisti, con una missione speciale: salvare Lucy, la Stella dei Desideri, e liberare Babbo Natale. Il progetto, è ideato e prodotto da l Regno di Babbo Natal e, realtà che ogni anno richiama oltre mezzo milione di visitatori da tutta Europa, e inaugura un nuovo modo di vivere il Natale attraverso un format che unisce scenografia, teatro dal vivo, tecnologia, interazione, valori educativi e magia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Regno di Babbo Natale non solo in Lapponia: a Vetralla l’ultima iniziativa per i bambini del Lazio

