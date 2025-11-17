il reggiolo vince e riacciuffa il secondo posto

La prodezza del terzino Masetti fa esplodere il "Rinaldi". In pieno recupero la sovrapposizione con diagonale del biancorosso consegna l’hurrà al Reggiolo che piega il Limidi e riconquista l’argento del girone E di Seconda grazie al ko del Mandrio sul campo della Cabassi. In più i boys di mister Padula accorciano a -1 dalla capolista Carpine bloccata dalla pioggia che ha reso ingiocabile il "Soave" per la sfida contro la Virtus Bagnolo. Ad inizio ripresa scatto reggiolese firmato dal penalty di Cerchiara. Sagra del pari nel girone D dove svetta sempre il Boma Fellegara che esce con un prezioso 2-2 dal sintetico di Villalunga contro la Casalgrandese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

