Il re del panno verde | la straordinaria carriera di Angelo Repoli scommesse che putano al campione

Il biliardo non è solo un gioco. Per chi lo vive dall'interno è una disciplina sportiva vera e propria, fatta di concentrazione assoluta, precisione millimetrica, nervi d'acciaio e una dedizione che dura tutta una vita. In Italia, quando si parla di biliardo sportivo a livello internazionale, un nome risuona più forte di tutti gli altri: Angelo Repoli. Campione italiano, campione europeo e, soprattutto, campione del mondo. Angelo Repoli è la bandiera del biliardo italiano nel pianeta. Angelo Repoli è l'uomo che ha portato la goriziana e la specialità 5 birilli sul tetto del mondo. Angelo Repoli è semplicemente il più forte di tutti i tempi nella sua disciplina.