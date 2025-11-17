il ppe decida cosa fare da grande e guardi al centrodestra il richiamo di ciriani ecr

Nessuno è contrario alle esigenze ambientali però i tempi di realizzazione devono essere battuti dai ritmi delle industrie, per avere la compatibilità tra quelli che sono gli obiettivi ambientali e il sistema industriale europeo. Altrimenti rimarremo legati mani e piedi alla Cina e altre potenze industriali. Questo il ragionamento che l’eurodeputato di EcrFdI Alessandro Ciriani fa a proposito del green deal, partendo da una considerazione politica: il voto della scorsa settimana nell’euroemiciclo, quando il Ppe ha votato con la destre e non con socialisti e verdi, apre nuovi scenari per il Parlamento europeo, che di fatto si appresta ad una stagione dettata dal bipolarismo dove l’attuale modello italiano può rappresentare una svolta. 🔗 Leggi su Formiche.net

