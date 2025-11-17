La pausa forzata del Gubbio è ormai quasi terminata. La squadra si ritroverà oggi pomeriggio dopo due giorni liberi e quella che si prospetta davanti ai rossoblù è una settimana di preparazione cruciale. Gli uomini di mister Di Carlo, infatti, guardano verso i sette giorni compresi tra il 22 e il 29 novembre, quando dovranno affrontare ben tre gare. Si parte con quella che sulla carta potrebbe rivelarsi dal coefficiente più elevato – la sfida sul campo del Ravenna, che pareggiando ieri a Livorno ha perso il primato in classifica in favore dell’Arezzo – per poi proseguire con il recupero casalingo contro la Juventus Next Gen di mercoledì alle ore 14:30: uno spostamento e un orario che hanno portato con sé non poche polemiche, tanto che molto probabilmente si giocherà in un’atmosfera quasi deserta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il posticipo di campionato. Gubbio, mercoledì di fuoco. La carica di La Mantia