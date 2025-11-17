Il post-partita Felicita Andreucci | Una grande prova Ora concentrati sulla Coppa Italia

"Abbiamo giocato una grande partita". Antonio Andreucci sorride di fronte alla migliore Pistoiese della stagione. "L’atteggiamento è stato quello giusto – sottolinea il tecnico orange –. Le prime due occasioni che abbiamo avuto si sono trasformate in gol e questo ci ha aiutato, ma al di là delle nostre abilità individuali va anche detto che il Sant’Angelo non ha mai mollato la presa e il punteggio ampio non deve nascondere le difficoltà che ci ha creato l’avversaria. Cosa non mi è piaciuto? La porzione finale di primo tempo, durante la quale abbiamo subito il gol, mentre nella ripresa siamo tornati a giocare coi giri del motore giusti, trovando anche la quarta rete". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

