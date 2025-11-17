Il post-partita Felicita Andreucci | Una grande prova Ora concentrati sulla Coppa Italia
"Abbiamo giocato una grande partita". Antonio Andreucci sorride di fronte alla migliore Pistoiese della stagione. "L’atteggiamento è stato quello giusto – sottolinea il tecnico orange –. Le prime due occasioni che abbiamo avuto si sono trasformate in gol e questo ci ha aiutato, ma al di là delle nostre abilità individuali va anche detto che il Sant’Angelo non ha mai mollato la presa e il punteggio ampio non deve nascondere le difficoltà che ci ha creato l’avversaria. Cosa non mi è piaciuto? La porzione finale di primo tempo, durante la quale abbiamo subito il gol, mentre nella ripresa siamo tornati a giocare coi giri del motore giusti, trovando anche la quarta rete". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
FENOMENO, FENOMENI. Che partita! E che vittoria per Jannik. I due lob di Sinner nel tie break del primo set, sul 4-3 e poi sul 5-4, andrebbero esposti al Louvre. Capolavori inauditi. Il coraggio incosciente e al contempo lucidissimo con cui Jannik ha annullato - facebook.com Vai su Facebook
Coach Spahija e RJ Cole post partita Vai su X
Il post-partita. Felicità Andreucci: "Approccio giusto. Ripresa eccellente» - La Pistoiese torna da San Giuliano Milanese con tre punti e Antonio Andreucci ha molti aspetti per i quali essere soddisfatto: "In primis l’approccio alla partita – ha commentato il tecnico – perché ... Segnala lanazione.it
IL POST-PARTITA. Andreucci contento: "Prestazione solida. Importanti i rientri» - Tante le note liete nel pomeriggio arancione, a partire dall’approccio alla partita, come sottolineato in sala ... Secondo lanazione.it
Il post-partita. Andreucci contento ma soltanto a metà: "Ancora poco lucidi in area di rigore» - Dopo la vittoria a Treviglio il sorriso non manca al tecnico della Pistoiese, ma nella ... Lo riporta msn.com