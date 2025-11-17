Il Popolo della Famiglia contro la nuova normalità del suicidio assistito

Sbircialanotizia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento segnato da scelte estreme e dolorose, il movimento Popolo della Famiglia affida a Nicola Di Matteo una riflessione severa sul suicidio assistito, dalle vicende della giovane Siska a quelle di Alice e Helen Kessler, ribadendo il valore della vita e dei legami familiari. Il caso delle gemelle Kessler e il dolore senza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il popolo della famiglia contro la nuova normalit224 del suicidio assistito

© Sbircialanotizia.it - Il Popolo della Famiglia contro la nuova normalità del suicidio assistito

Leggi anche questi approfondimenti

Fiore, arresti Forza Nuova contro passeggiata sicurezza - "Tre militanti di Forza Nuova, Carmelo La Face, Giuseppe Sestito e Giuseppe Mumoli, sono stati arrestati questa mattina su disposizione della Procura in merito ad una falsa aggressione ai danni di un ... Riporta ansa.it

popolo famiglia contro nuova"Non mi uccidere", il flash mob di Pro Vita Famiglia contro il suicidio assistito a piazza del Popolo - Duecento sedie a rotelle vuote hanno riempito piazza del Popolo a Roma nel flash mob "Non mi uccidere", organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus per dire no al suicidio assistito e denun ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Popolo Famiglia Contro Nuova