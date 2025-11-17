In un momento segnato da scelte estreme e dolorose, il movimento Popolo della Famiglia affida a Nicola Di Matteo una riflessione severa sul suicidio assistito, dalle vicende della giovane Siska a quelle di Alice e Helen Kessler, ribadendo il valore della vita e dei legami familiari. Il caso delle gemelle Kessler e il dolore senza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il Popolo della Famiglia contro la nuova normalità del suicidio assistito