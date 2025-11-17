Il perdon della Madonna della salute a Piancada

La Parrocchia di Santa Caterina e l' associazione Chei dal Perdon, organizzano dal 19 al 23 novembre il Perdon di Piancada in onore della Madonna della Salute. Il programma religioso inizierà già mercoledì 19 (ore 18.00 S.Messa). Sabato 22, alle 17.00 verrà celebrata la Messa di Ringraziamento e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il perdon della Madonna della salute a Piancada

