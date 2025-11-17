Il Pd di Ortona verso il congresso cittadino | appuntamento il 30 novembre

Il Partito Democratico di Ortona si prepara a una nuova fase della sua vita politica. Domenica 30 novembre, dalle ore 16 alle 20, nello spazio Smart di corso Garibaldi 22, è in programma il congresso cittadino per l'elezione della nuova segreteria e direzione del circolo "Luciano Profeta".

