Il Pd chiederà la revoca del caro parcheggi | Chi voterà si assumerà la responsabilità davanti ai pescaresi
Non si ferma la polemica sul “caro parcheggi” a Pescara e se il sindaco ribadisce la bontà della scelta alla base della quale ci sarebbe la volontà di promuovere l’uso dei mezzi pubblici per un costo che comunque, ha precisato, sarebbe il più basso d’Italia per stalli di sosta in centro, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
