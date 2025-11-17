Il Pd chiederà la revoca del caro parcheggi | Chi voterà si assumerà la responsabilità davanti ai pescaresi

Ilpescara.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma la polemica sul “caro parcheggi” a Pescara e se il sindaco ribadisce la bontà della scelta alla base della quale ci sarebbe la volontà di promuovere l’uso dei mezzi pubblici per un costo che comunque, ha precisato, sarebbe il più basso d’Italia per stalli di sosta in centro, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

il pd chieder224 la revoca del caro parcheggi chi voter224 si assumer224 la responsabilit224 davanti ai pescaresi

© Ilpescara.it - Il Pd chiederà la revoca del "caro parcheggi": "Chi voterà si assumerà la responsabilità davanti ai pescaresi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Pd chiederà la revoca del "caro parcheggi": "Chi voterà si assumerà la responsabilità davanti ai pescaresi" - Sotto quale forma sarà avanzata la richiesta sarà deciso nei prossimi giorni, ma una risposta la chiederanno a tutti i consiglieri comunali fa sapere il capogruppo Pd che denuncia: "Il 19 in aula anch ... Si legge su ilpescara.it

Caro Pd, la politica non è il messaggio - L’europarlamentare meloniano Fiocchi Pietro (detto Bumbum) s’è fatto fotografare con un fucile puntato. Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Chieder224 Revoca Caro