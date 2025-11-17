Il panettone più buono del mondo è del litorale romano

Il panettone più buono del mondo nasce sul litorale romano. Si è conclusa con un trionfo tutto italiano - e in particolare tutto “ardeatino” - l'edizione 2025 del prestigioso concorso internazionale “The Best Panettone of the World FIPGC”, organizzato dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. A Napoli, davanti a una giuria internazionale composta dai massimi esperti del settore, lo chef pasticcere Vincenzo Guiderdone si è aggiudicato il primo posto nella categoria "Panettone Classico", conquistando il punteggio più alto in assoluto e ottenendo così il titolo di miglior panettone del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il panettone più buono del mondo è del litorale romano

