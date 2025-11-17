Il Masi resiste un tempo
Valsanterno 2 Masi-Voghiera 0 VALSANTERNO: Bracchetti, Commisari, Valentini L., Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Marashi, Strazzari, Sona, Galanti, Bali. A disposizione: Nannetti, Valentini C., Miserocchi, Croci, Raffini, Castagnini, Fisconi, Drei, Potenza. All.: Benazzi. MASI-VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Ghali, Mahmoudi, Barbieri, Baldon, Benini, Giberti, Baglietti, Nardini, Sarto. A disposizione: Broccoli, Bationo, Natali, Tamas, Maione, Roveri, Jawneh, Mazzoni, Ileba. All.: Ferrari. Arbitro: Duci di di Reggio Emilia. Reti: 13’ st Bali (V), 24’ st Sona (V). Note: ammoniti: Mazzoni (M). VINCE E convince la Valsanterno, al nono successo consecutivo in campionato grazie al 2-0 maturato contro il Masi Torello Voghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
