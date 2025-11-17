Il Lenz strappa un prezioso punto a Piacenza Avanti con Cellai accarezza pure il colpaccio

Ilrestodelcarlino.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PIACENZA LENTIGIONE PIACENZA: Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Poledri, Putzolu, Lordkipanidze (44’ st Mazzaglia); Campagna (35’ st Bianchetti); D’Agostino, Trombetta (25’ st Pino). A disposizione: Lolgecaj, Arba, Sollini, Cabri, Pizzi, Trombetta N. All.: Franzini. LENTIGIONE: Gasperini, Masini (12’ st Jassey), Bita (26’ st Miglietta), Capiluppi, Mele, Nappo, Penta (44’ st Panigada), Pari, Alessandrini, Nanni (23’ st Mordini), Cellai (15’ st Battistello). A disposizione: Cheli, Mirri, Iori, Cudini. All.: Pedrelli. Arbitro: Polizzotto di Palermo (Miccoli di Bari e Marchei di Ascoli Piceno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

