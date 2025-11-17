Il Lenz strappa un prezioso punto a Piacenza Avanti con Cellai accarezza pure il colpaccio
PIACENZA LENTIGIONE PIACENZA: Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Poledri, Putzolu, Lordkipanidze (44’ st Mazzaglia); Campagna (35’ st Bianchetti); D’Agostino, Trombetta (25’ st Pino). A disposizione: Lolgecaj, Arba, Sollini, Cabri, Pizzi, Trombetta N. All.: Franzini. LENTIGIONE: Gasperini, Masini (12’ st Jassey), Bita (26’ st Miglietta), Capiluppi, Mele, Nappo, Penta (44’ st Panigada), Pari, Alessandrini, Nanni (23’ st Mordini), Cellai (15’ st Battistello). A disposizione: Cheli, Mirri, Iori, Cudini. All.: Pedrelli. Arbitro: Polizzotto di Palermo (Miccoli di Bari e Marchei di Ascoli Piceno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il murale ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino palestinese di nove anni di G4Z4, con entrambe le braccia amputate, dopo che un’esplosione di missili isr4eliani gli ha strappato un braccio e mutilato l’altro. Il suo sguardo è fermo e consapevole. Mahmoud sta im - facebook.com Vai su Facebook
Il Lenz strappa un prezioso punto a Piacenza. Avanti con Cellai, accarezza pure il colpaccio - PIACENZA 1 LENTIGIONE 1 PIACENZA: Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Poledri, Putzolu, Lordkipanidze (44’ st Mazzaglia); Campagna (35’ st Bianchetti); D’Agostino, ... Scrive msn.com