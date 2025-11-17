Il Guardian | Che belle le qualificazioni Mondiali sono democratiche Guardate il Congo Capito Gattuso?

“Giovedì scorso, il calcio irlandese versava in una situazione desolante. Mancavano due partite alle qualificazioni per i Mondiali e nessuna speranza di approdare ai Mondiali la prossima estate. Un’altra stagione era crollata in modi prevedibili: non riuscivano a segnare, commettevano errori incredibilmente semplici, troppo pochi dei loro giocatori giocavano in squadre d’élite e quelli che ci giocavano sembravano incapaci di riprodurre la forma del club per il loro paese”. Solo che l’Irlanda non è l’Italia, e Parrott con una tripletta ha ribaltato tutto, mandando l’Irlanda ai playoff. E’ uno spunto che Jonathan Wilson usa sul Guardian per dire che le qualificazioni Mondiali “possono essere tra le più emozionanti del calcio; un’opportunità può bussare all’improvviso a squadre che non ne sono abituate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Guardian: «Che belle le qualificazioni Mondiali, sono democratiche. Guardate il Congo» (Capito Gattuso?)

Scopri altri approfondimenti

GUARDIAN GIRLS PROJECT: istruttrici donne per le donne – insieme contro la violenza di genere Dal 7 al 9 novembre 2025, a Riga (Lettonia), si è svolto il corso di formazione per nuove istruttrici del *Guardian Girls Project*, un’iniziativa che unisce sp - facebook.com Vai su Facebook

Il Guardian: «Che belle le qualificazioni Mondiali, sono democratiche. Guardate il Congo» (Capito Gattuso?) - "Il miglior calcio non è quasi mai il calcio in sé, ed è per questo che la Coppa del Mondo rimane la forma più pura del gioco" ... Scrive ilnapolista.it

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Romania al 95'! Diretta gol live score (12 ottobre 2025) - Vediamo come stanno andando alla fine del primo tempo i risultati delle qualificazioni Mondiali 2026. Riporta ilsussidiario.net

Risultati qualificazioni mondiali 2026, classifiche/L’Italia vince! Diretta gol live score (14 ottobre 2025) - I risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci fanno compagnia tra qualche minuto, perché alle ore 18:00 si gioca Estonia Moldavia: derby tra due nazionali che ormai sono tagliate fuori nel girone I che ... Segnala ilsussidiario.net