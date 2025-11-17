Il governo tedesco riprenderà a vendere armi a Israele

Dal prossimo 24 novembre, il governo tedesco revocherà le restrizioni all’esportazione di armi verso Israele, riprendendo così i normali rapporti commerciali. La Germania aveva applicato un parziale embargo lo scorso 8 agosto, circa due mesi prima dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In via ufficiale, il blocco riguardava soltanto le munizioni che avrebbero potuto essere impiegate contro il popolo palestinese. Un’interrogazione parlamentare, tuttavia, aveva evidenziato l’estensione maggiore della sanzione. La Germania è il secondo fornitore di armi a Israele, dopo gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il governo tedesco riprenderà a vendere armi a Israele

