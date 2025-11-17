Era attesissimo, Erling Haaland, alla sua prima da calciatore a San Siro. Preso in consegna da Mancini, l’attaccante del City ha provato a ricavare il possibile dai pochi palloni recapitati dai compagni, spesso per vie aeree, per 78’. A metà primo tempo il capitano e bomber degli scandinavi ha anche rimbrottato i suoi, troppo rilassati. D’altra parte le premesse, quei nove gol che sarebbero serviti all’Italia per ribaltare la differenza reti in chiave qualificazione diretta, erano un cuscinetto sufficiente per poter impostare una partita badando al sodo. Pure in una cornice del genere, però, nell’attaccante è emersa la voglia di segnare, di onorare l’impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il gigante Erling parte molto nervoso. Crescendo da urlo