Il giallo di Garlasco e la guerra sull’asse Brescia-Pavia il Riesame smonta l’ipotesi corruzione | Non esiste un sistema Venditti

Garlasco (Pavia), 17 novembre 2025 – Niente corruzione, né peculato, né tantomeno una ‘squadra Venditti’. Il Riesame ha smontato la teoria accusatoria dell’inchiesta della procura di Brescia, che ipotizza un presunto malaffare legato al ‘sistema Pavia’ (‘Clean’) ad opera dell’ex procuratore aggiunto, Mario Venditti e del collega pm Pietro Paolo Mazza, un tempo a Pavia e oggi a Milano. I giudici – presidente, Giovanni Pagliuca – non solo ieri hanno annullato il sequestro bis degli inquirenti bresciani che avevano bloccato i dispositivi elettronici di Venditti (indagato anche per il ‘caso Garlasco’ con Giuseppe Sempio, che avrebbe corrotto il magistrato a suon di mazzette per ottenere l’archiviazione del figlio Andrea nel 2017) dopo un precedente annullamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giallo di Garlasco e la guerra sull’asse Brescia-Pavia, il Riesame smonta l’ipotesi corruzione: “Non esiste un sistema Venditti”

