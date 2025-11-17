Il cuore grande dei palermitani | Colletta alimentare raccolti 114 mila chili di cibo
Il dato di Palermo parla chiaro: 114 mila chili di prodotti raccolti, una conferma della costanza e della generosità dei cittadini, che anche quest’anno hanno risposto con slancio alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Un contributo che si inserisce nel risultato complessivo della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
